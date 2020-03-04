Adana merkezli iki ilde ByLock operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli iki ilde ByLock operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Adana merkezli iki ilde ByLock operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

Adana merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

Adana merkezli iki ilde ByLock operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Adana merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı iddia edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana ve İstanbul'da adresleri tespit edilen zanlılara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda şüphelilerden 6'sı yakalandı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri, diğer üç zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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