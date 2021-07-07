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Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

07.07.2021 08:09
Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı, System.String[]

Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda yürüttükleri çalışmada örgüt hiyerarşisi içinde kod adı kullandığı, büfe ve ankesörlü hatlardan ardışık olarak arandığı, mahrem yapı içerisinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibat kurduğu, KHK ile kapatılan SAMEDER'de faaliyet gösterdiği, Banka Asya hesaplarında örgüt talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu, yakalanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhislerinde adı geçtiği belirtilen 6 şüphelinin bulunduğu yeri tespit etti.

Adana'da 5 ve Kahramanmaraş'taki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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