Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli İki İlde Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı

Adana Merkezli İki İlde Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı

25 dakika önce

ADANA merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Adana Merkezli İki İlde Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı, System.String[]
ADANA merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilerin evleri tespit edildi. Adana ve Mersin'de çok sayıda eve özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapan ekipler, 2'si kadın 18 kişiyi gözaltına aldı. Akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:16 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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