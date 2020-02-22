Adana merkezli komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Adana merkezli komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 3 tutuklama

7 saat önce

Adana merkezli 11 ilde 2009'daki komiserliğe geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana merkezli komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 3 tutuklama, System.String[]

Adana merkezli 11 ilde 2009'daki komiserliğe geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 2009'da yapılan sınavda usulsüzlük yaptığı iddia edilen FETÖ mensuplarına yönelik 18 Şubat'ta Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyon kapsamında, 7 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Örgütün belirlediği evlerde soru ve cevapların verildiği tespit edilen şüphelilerin, sınavda hatalı olan bir soruya da aynı cevabı verdiği belirlendi. Bilirkişi heyetinin sınav kağıtları incelemesinde, katılımcıların sadece yüzde 10'unun çözebileceği zor soruları şüphelilerin tamamının doğru cevapladığı iddia edildi.

Zanlıların bazılarının sorgularında etkin pişmanlıktan yararlanarak suçlamaları kabul ettiği ve itiraflarda bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:00 Kaynak: AA
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