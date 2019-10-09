Son Dakika Haberleri: Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon
Son Dakika Güncel Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

1 saat önce

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana merkezli 5 ilde, silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana merkezli 5 ilde, silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 5 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında rüşvet verme ve adam öldürme suçlarını işledikleri, çek senet tahsilatı ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen şüphelilerin Adana, Konya, Mersin, Mardin ve İzmir'de kaldıkları 87 adresi tespit eden ekipler, şafak operasyonu düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, aralarında cezaevi müdürü ve polisin de olduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

Başsavcı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Organize suç örgütüne yönelik operasyonda cezaevi müdürü ve polis de gözaltına alındı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti Zabıta kağıt toplayan çocuğu tokatladı! Sosyal medya ayaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:46:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]