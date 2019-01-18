Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli PKK Operasyonu: 7 Gözaltı

Adana Merkezli PKK Operasyonu: 7 Gözaltı

16 dakika önce

Adana merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Adana Merkezli PKK Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
Adana merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Talimat üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekatın da destek verdiği yaklaşık 250 polisle yapılan operasyonlarda 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzeme ve suç unsurlarına el konuldu.

Hakkında gözaltı kararı bulunan firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:20 Kaynak: İHA

PKK, Adana, 3. Sayfa
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