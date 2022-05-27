Adana merkezli sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Adana merkezli 4 ilde, sahte evcil hayvan ilanları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 kişinin tutuklandığı 14 Nisan'daki soruşturma kapsamında, internetten sahte evcil hayvan ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik ikinci operasyonu düzenlendi.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı verilen 25 kişiyi yakalamak için Adana, Mersin, Hatay ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı, adreslerde ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda tabanca fişeği ve dijital materyal ele geçirildi.

Polis, 14 Nisan'da sahte evcil hayvan ilanlarıyla 35 ilde 150 kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 17 şüpheliyi gözaltına almış, zanlılardan 8'i tutuklanmıştı.