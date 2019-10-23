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Adana merkezli sahte para operasyonu

57 dakika önce

Adana ve Antalya'da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 18'e çıktı.

Adana merkezli sahte para operasyonu, System.String[]

Adana ve Antalya'da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 18'e çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerinin, piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen kişilere yönelik dün gerçekleştirdiği operasyon kapsamında bir şüpheli daha yakalandı.

Ekibin, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 25 adrese 250 polisin katılımıyla düzenlediği operasyonda gözaltına alınanlar arasında bir baba oğulun da olduğu öğrenildi.

Operasyonda ele geçirilen 90 bin liralık sahte banknotun 20 bin lirasının, Ahmet K. (57) ile oğlu Bedirhan K'nin (28) kaldığı evde banyodaki asma tavana gizlenmiş olarak bulunduğu belirtildi.

Şüpheli baba ve elektrik elektronik mühendisi oğlunun, İstanbul'dan temin ettikleri sahte banknotları, yüzde 20-30 oranındaki bedelle sattıkları ileri sürüldü.

Firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla hakkında gözaltı karar çıkarılan 22 şüpheliye yönelik Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alınmış, 90 bin liralık sahte banknot ele geçirilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:14 Kaynak: AA
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