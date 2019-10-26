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Adana merkezli sahte para operasyonu

29 dakika önce

Adana ve Antalya'da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı arasındaki baba ve oğlu tutuklandı.

Adana merkezli sahte para operasyonu, System.String[]

Adana ve Antalya'da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı arasındaki baba ve oğlu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerinin, piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen kişilere yönelik 4 gün önce düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden ikisi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 16'sı adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar arasındaki Ahmet K. (57) ile oğlu Bedirhan K. (28) tutuklandı, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan 22 şüpheliye yönelik Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınmış, 90 bin liralık sahte banknot ele geçirilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:14 Kaynak: AA
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