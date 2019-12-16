Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonunda 13 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana merkezli 6 ildeki operasyonda suç örgütü kurarak sigorta dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 48 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında 2'si kadın 3 belediye otobüsü şoförünün de olduğu 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 48 zanlı adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Sedat T. ve iki kadın otobüs şoförünün de olduğu 13'ü tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 35'i serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Polisler, tamirci ve kurye kılığına girip şüphelileri takip etmiş

Soruşturmanın, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinde görevli polisin, kentte meydana gelen trafik kazasına karışan aracın hava yastığının daha önce açılmış olduğunu rapor etmesiyle başlatıldığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinin olayın sigorta dolandırıcılığı olup olmadığını araştırdığı, oluşturulan özel ekipteki polisin, şüphelilerden birine ait oto tamirhanesinin yakınındaki tamirhaneye işçi olarak yerleştiği, bir polisin de motosikletli kurye kılığında şüphelileri fiziki takibe aldığı ifade edildi.

Ekibin, teknik ve fiziki takibin ardından oto tamirciliği yapan Sedat T'nin yönettiği iddia edilen suç örgütünün, sıfır araçlara hasarlı parçaları takıp belirledikleri yerlerde kendilerinin ayarladığı araçlarla kaza yapmış gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıklarını tespit ettiği belirtildi.

Belediye otobüsü şoförlerinin suç örgütüyle anlaşmalı olarak kurgulanmış kazalara karıştıkları iddia edildi.

Öte yandan, şüphelilerin karadan ve havadan drone ile takibe alındığı anlara ait polis kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Kayıtlarda polisin takibe aldığı zanlıların, bir otomobille kamyonu kaza yapmış gibi göstermeye çalıştıkları ancak başarısız oldukları görülüyor.

Görüntülerin devamında otomobilin başka bir araçla karıştığı kazadan hasarlı çıkması, öndeki aracın sürücüsünün, yaralanmadığı halde yaralı olduğunu belirtmesi üzerine araçtan çıkartılarak ambulansa taşınması yer alıyor.

Suç örgütünün kaza sonrası kendileri lehine polise ifade vermeleri için yalancı şahitler ayarladığı tespit edildi.

Olay

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik çalışma başlatılmıştı.

Ekip, otomobil bayilerinden akrabaları ve arkadaşları adına taksitle aldıkları sıfır kilometre araçların tampon, çamurluk, far, motor kaputu ve hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp yerine çıkma ve hasarlı parça taktıkları, belirledikleri kavşaklarda bekleyen kamyon, tır, iş makinesi ve belediye otobüsü gibi ağır vasıtalara arkadan çarparak bilerek kaza yaptıkları, kazadan sonra tekrar aracın orijinal parçalarını kullanıp tamir edilmiş gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıkları değerlendirilen kişileri takibe almıştı.

Adana, Mersin, Konya, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta 2010'dan itibaren 221 kişinin karıştığı 144 ayrı olayda sigorta şirketlerinin 4 milyon 300 bin lira zarara uğratıldığı yönünde deliller elde edilmişti.

Bunun üzerine 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de 13 Aralık'ta 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, zanlılardan 48'i yakalanmıştı.