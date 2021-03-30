Suç örgütüne yönelik soruşturmada 9 zanlı daha tutuklandı - Son Dakika

Adana'da merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Ocak'ta 9'u polis 41 zanlının tutuklandığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Adana merkezli Bursa ve Konya'da "Hijyen" adıyla ikinci kez operasyon düzenledi.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüpheliyi yakalamak için 40 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 14'ü savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki operasyonda tutuklananların sayısı 50'ye yükseldi.

Operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 9 ay önce başlattıkları teknik ve fiziki takiple, görevdeki bazı polislerin de aralarında olduğu grubun suç örgütü yapılanması içinde hareket ettiğini belirlemişti. Zanlıların örgüt kurarak "cinayet", "silah ve uyuşturucu ticareti", "rüşvet", "yaralama" ve "yağma" olaylarına karıştıkları öne sürülmüştü.

Ekipler, 13 Ocak'ta biri komiser 13 polisin de aralarında bulunduğu 61 zanlıyı yakalamış, 9'u polis 41 zanlı tutuklanmıştı.

Zanlıların adreslerinde ruhsatsız 10 tüfek ve 11 tabanca, 200 mermi ve fişek, 3 bin 504 uyuşturucu hap, 3 kilo 764 gram esrar, 71 bin 430 lira ile 13 alacak senedi ele geçirilmişti.