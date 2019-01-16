Adana Merkezli "Torbacı" Operasyonu: 18 Gözaltı
1 saat önce
Adana merkezli "torbacı" operasyonu: 18 gözaltıADANA - Adana ve Mersin'de torbacılara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 2'si kadın 18 kişi gözaltına alındı.
Adana
merkezli "torbacı" operasyonu: 18 gözaltı
ADANA - Adana ve Mersin
'de torbacılara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 2'si kadın 18 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti yaptığı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2'si kadın 18 şüpheli Adana Adli Tıp
Kurumuna getirildi. Burada yapılan sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:58 Kaynak: İHA
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