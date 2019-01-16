Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli "Torbacı" Operasyonu: 18 Gözaltı

Adana Merkezli "Torbacı" Operasyonu: 18 Gözaltı

1 saat önce

Adana merkezli "torbacı" operasyonu: 18 gözaltıADANA - Adana ve Mersin'de torbacılara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 2'si kadın 18 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli "torbacı" operasyonu: 18 gözaltı

ADANA - Adana ve Mersin'de torbacılara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 2'si kadın 18 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti yaptığı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2'si kadın 18 şüpheli Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılan sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:58 Kaynak: İHA

Mersin, Adana, 3. Sayfa
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