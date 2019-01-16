Adana Merkezli "Torbacı" Operasyonu: 8 Gözaltı
1 saat önce
Adana merkezli "torbacı" operasyonu: 8 gözaltıADANA - Adana ve Mersin'de torbacılara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Adana merkezli "torbacı" operasyonu: 8 gözaltı
ADANA - Adana ve Mersin'de torbacılara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana ve Mersin'deki 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:32 Kaynak: İHA
Sırtına Sobasını Bağladı ve Tablada Nohutlarını Sattı
Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin
Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı
Komisyoncunun "Çin Kestanesi" İsyanı: Yerli ve Milli Kestanemizi Yemeliyiz