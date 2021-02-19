Adana merkezli usulsüz reçete ile 12,5 milyon lira vurgun yapan şebekeye operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

Adana merkezli usulsüz reçete ile 12,5 milyon lira vurgun yapan şebekeye operasyon

19.02.2021 08:20
Adana merkezli usulsüz reçete ile 12,5 milyon lira vurgun yapan şebekeye operasyon

ADANA merkezli 11 ilde usulsüz reçete düzenleyerek kanser hastalarının kullandığı ilaçları başka ülkelere satmaya çalışan, uyuşturucu özelliği olan ilaçların ticaretini yaptığı ve devleti 12 milyon 523 bin lira zarar uğrattığı belirlenen, aralarında İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli bir...

ADANA merkezli 11 ilde usulsüz reçete düzenleyerek kanser hastalarının kullandığı ilaçları başka ülkelere satmaya çalışan, uyuşturucu özelliği olan ilaçların ticaretini yaptığı ve devleti 12 milyon 523 bin lira zarar uğrattığı belirlenen, aralarında İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli bir müdür yardımcısı ve doktorların da bulunduğu 46 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde usulsüz reçetelerle kanser hastalarının kullandığı ilaçları alıp, başka ülkelere satmak isteyen, uyuşturucu özelliği taşıyan ilaçların ticaretini yapan şebekeyi deşifre etti. Savcılığın gözaltı kararı çıkartmasının ardından aralarında İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı, 4 doktor, 2 sağlık merkezi çalışanı, 2 biyolog ve 9 eczacının da bulunduğu 46 kişinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak, Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

12 MİLYON 523 BİN LİRALIK VURGUN

Reçete şebekesinin kanser hastalarının kullanması gereken ilaçları Azerbaycan, Suriye, İran, Irak'taki bağlantılarına satmayı hedefledikleri tespit edildi. Polisin 22 ara yakalamada ele geçirdiği 9 bin 177 kutu faturasız ve reçetesiz ilaçların piyasa değeri ve şüphelilerin kendi arasında yaptığı para transferinin toplam değerinin 12 milyon 523 bin 111 TL olduğu belirlendi.


YORUMLAR
500
Evciler'de uyuşturucu ile mücadele ele alındı Evciler'de uyuşturucu ile mücadele ele alındı Son dakika haberleri... Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı Son dakika haberleri... Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı Gürcistan'dan gelen hasta Trabzon'da ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu Gürcistan'dan gelen hasta Trabzon'da ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu

İl Sağlık Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana merkezli usulsüz reçete ile 12,5 milyon lira vurgun yapan şebekeye operasyon - Son Dakika


Son Dakika
08:58 Kadirov, Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı!
08:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Türkiye'nin tarihe damgası
08:44 İstanbul'un karlı günleri geri döndü: AKOM ve Meteoroloji 'dikkatli olun' uyarısı yaptı
16:04 Anneannesini görmek için Ukrayna'ya gitti! Savaş çıkınca geri dönemedi
08:18 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:17 Karabük'teki ağaca asılı bulundular: 15 yaşındaki iki genç ölmeden önce arkadaşlarına konum attı
08:13 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:13 Ukrayna Ordusu'nun içindeki Nazi Azov Taburu paylaştı: Tankı böyle vurmuşlar
08:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale anlatımını seslendirdi
02:57 Ukraynalı asker Ruslarla çatışma anını görüntülüyordu! Mermilerin hedefi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 09:06:06. #1.11#
SON DAKİKA: Adana merkezli usulsüz reçete ile 12,5 milyon lira vurgun yapan şebekeye operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement