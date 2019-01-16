Adana Merkezli Uyuşturucu Operasyonu
2 saat önce
Adana merkezli 2 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Adana
merkezli 2 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana ve Mersin
'deki 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, Adana Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:35 Kaynak: AA
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