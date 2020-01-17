Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

11 dakika önce

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı, System.String[]

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu temin ederek ticaretini yaptıkları ileri sürülen 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Eğitimli köpeklerle adreslerde yapılan aramada 311 gram esrar, 4,73 gram sentetik uyuşturucu, 4 uçaksavar mermisi ve 7 uzun namlulu silah mermisi ile uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 63 şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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