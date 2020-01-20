Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlı adliyede - Son Dakika

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu temin ederek ticaretini yaptıkları ileri sürülen 32 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 17 Ocak'ta Adana, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmış, 311 gram esrar, 4,73 gram sentetik uyuşturucu, 4 uçaksavar mermisi ve 7 uzun namlulu silah mermisi ele geçirilmişti.

Polislerin haklarında gözaltı kararı bulunan 14 kişiyi yakalamak için de çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana, İstanbul , Gaziantep , Şanlıurfa ve Karaman 'da 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının işlemleri tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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