Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlı adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlı adliyede - Son Dakika

Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlı adliyede

6 saat önce

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Polislerin haklarında gözaltı kararı bulunan 14 kişiyi yakalamak için de çalışmaları sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu temin ederek ticaretini yaptıkları ileri sürülen 32 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 17 Ocak'ta Adana, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmış, 311 gram esrar, 4,73 gram sentetik uyuşturucu, 4 uçaksavar mermisi ve 7 uzun namlulu silah mermisi ele geçirilmişti.

Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlı adliyede

Karaman, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:51 Kaynak: AA
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