Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli Yasa Dışı Bahis Çetesine 34 Tutuklama

Adana Merkezli Yasa Dışı Bahis Çetesine 34 Tutuklama

1 saat önce

ADANA merkezli 11 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan aralarında çete lideri R.O.'nün de bulunduğu 34 şüpheli tutuklandı.

Adana Merkezli Yasa Dışı Bahis Çetesine 34 Tutuklama, System.String[]
ADANA merkezli 11 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan aralarında çete lideri R.O.'nün de bulunduğu 34 şüpheli tutuklandı. KKTC bağlantılı internet siteleri üzerinde bahis oynattıkları belirlenen şüphelilerin, bin 520 hesap üzerinden 35 milyon TL'lik para hareketi gerçekleştirdiği tespit edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Adana, İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 4'ü kadın 111 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNLÜK 400 BİN LİRA GELİR ELDE ETTİLER

Yapılan incelemede bahis çetesinin kullandığı bin 520 hesapta bugüne kadar 35 milyon TL para hareketi olduğu tespit edildi. Polis, şüphelendiği bin 242 hesabı da mercek altına aldı. Yasa dışı bahisten elde edildiği belirlenen 868 bin 500 TL ile 2 milyon 155 bin TL değerindeki 21 lüks otomobil ve 34 milyon 911 TL değerindeki gayrimenkule el konuldu.

ÇETEYİ, KKTC'DEN YÖNETTİ

Bahis çetesinin liderliğini yapan Riber Oktay'ın(44), KKTC'de ofis kiraladığı ve çeteyi buradan yönettiği anlaşıldı. Yasa dışı bahis oynatarak günde ortalama 400 bin TL gelir elde eden Oktay'ın hesaplarını kullandığı kişilere aylık 5 bin TL ödeme yaptığı, 1 kişinin farklı bankalarda 7, 8 hesabı olduğunu tespit edildi.  Çetenin 400 hesabı aktif olarak kullandığı saptandı. Bu hesaplara bloke kondu.

Emniyetteki işlemleri tamamamlanan 111 kişiden 16'sı savcılıkta alınan ifadesinin ardından, 61'i ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çete lideri Riber Oktay'ın da aralarında bulunduğu 34 kişi ise tutuklandı.

-GÖRÜNTÜ - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:44 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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