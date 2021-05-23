Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Uğur Mumcu Meydanı, Ziyapaşa, Bulvarı, Atatürk ve Seyhan caddesi, Tarihi Taşköprü ile Merkez Park sessizliğe büründü.

Mersin'de, Adnan Menderes ve Gazi Mustafa Kemal bulvarlarında sakinlik gözlendi. Cadde ve sokakların yanı sıra sahil bandındaki meydanlar, koşu ve bisiklet yolları ile oturma ve oyun grupları da boş kaldı.

Polis ekipleri, ana caddelerdeki denetimlerini sürdürdü.

Hatay'da da Atatürk Parkı ile kentin en işlek yerlerinden Kurtuluş, Gündüz ve Kemal Paşa caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Osmaniye'de Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanlarının boş olduğu görüldü.