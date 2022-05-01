Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

01.05.2022 18:01
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

Adana'da Türk-İş Adana 4. Bölge Temsilciliğince Arif Nihat Asya Bayrak Parkı'nda gerçekleştirilen kutlamalara çok sayıda sendika üyesi işçi katıldı.

Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, yaptığı açıklamada, dünyada son 50 yılda işçilerin yaşam şartlarının her yıl bir öncekine göre daha da zorlaştığını belirtti.

Gülnar, Kovid-19 nedeniyle başta dar gelirliler olmak üzere hayatını çalışarak sürdüren toplum tüm kesimlerinin ağır tahribata maruz kaldığını bildirerek "Her sektörde, her ülkede küresel durgunluğun etkisi yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, çeşitli sendikaların öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda işçi de Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Grup, ellerindeki çeşitli pankart ve dövizlerle slogan attı. Buradaki etkinlikte, DİSK Çukurova Bölge Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu konuşma yaptı.

Mersin

Mersin'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi'nin yanındaki alanda toplanan çeşitli sendikaların üyeleri, ellerinde bayraklar ve dövizlerle slogan atarak Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Grubun ilerleyişi sırasında polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Alanda yapılan konuşmaların ardından işçiler halay çekti.

Sanatçı İlkay Akkaya konser verdi.

Programa bazı milletvekilleri, belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Hatay

Hatay'ın Defne ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla toplanan katılımcılar halay çekti.

Daha sonra katılımcılar ellerinde pankartlarla slogan atarak Şükrü Güçlü Bulvarı'na kadar yürüdü.

Grubun yürüyüşü sırasında polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Etkinlikte konuşmalarının ardından bazı müzik grupları konser verdi.

Osmaniye

Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların temsilci ve üyeleri, Masal Park'ın otopark alanında bir araya geldi.

Ellerinde pankartlar bulunan grup, konuşmaların ardından halay çekti.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

YORUMLAR
500
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Bu Anlamlı Gün, Barış ve Dayanışmann En Önemli Simgesidir Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Bu Anlamlı Gün, Barış ve Dayanışmann En Önemli Simgesidir Adana ve Osmaniye çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı Adana ve Osmaniye çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Osmaniye, 1 Mayıs, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Gazeteci Cem Küçük'ten Osman Kavala kararına tepki: 15 Temmuz iddialarının uydurma olduğunu düşünüyorum
18:08 Putin'i sinirlendirecek iddia: Kadirov'un birlikleri Rus askerlerini infaz etti
18:07 Süper Lig'e yükselen 2 takım netleşti! Ligin bitmesine 3 hafta kala belli oldu
18:05 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı anketlerle belirlenecek!
18:03 Kara Kartal, Kayserispor'u 3 golle geride bıraktı!
17:48 Yatakta öpüşme görüntüleri ortaya çıkan gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali dikkat çekti
17:27 Paraya para demediler! İşte şampiyon Trabzonspor'un kasasına giren inanılmaz miktar
17:23 Azerbaycan hükümeti duyurdu! Hava sahası Rus askeri uçaklara kapatıldı
16:59 Türk-İş üyeleri, Gezi Davası ile ilgili sloganlara kızarak Sinop'taki 1 Mayıs kortejini terk etti
16:58 Burak Yılmaz sinirden deliye döndü! Sahada Türkçe küfretmediği kimse kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 18:18:28. #1.12#
SON DAKİKA: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement