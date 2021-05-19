19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19.05.2021 11:49

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Adana'da, Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çintimar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından yaptığı konuşmada, gençlere seslenerek, "Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak sizler, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sevgi, barış ve hoşgörü anlayışı içinde tüm sorunların üstesinden gelecek, birlik içinde hareket ederek, geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi daha güçlü bir hale getireceksiniz. Sizlerin de 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözünü rehber edinerek çok çalışıp, ilerde şahsınıza verilecek olan görevi en iyi şekilde yapacağınızdan asla şüphemiz yoktur." diye konuştu.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Demir, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Türk milletinin tüm onur ve asaletiyle tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin değerlerine sımsıkı bağlı gençlerle geleceğe yürümekten gurur duyduklarını dile getiren Demir, "Bizler, genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkanlara kavuşması, sportif anlamda dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatay ve Osmaniye

Hatay Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Şensöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve sporcular katıldı.

Osmaniye'de de Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Loğoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kent genelinde 19 Mayıs kapsamında cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen 4 ildeki kutlamalar, gün boyu çeşitli etkinliklerle sürecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Mustafa Kemal Atatürk, Mayıs, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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