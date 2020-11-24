24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Mersin

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu'nun da katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Koca, gazetecilere, Kovid-19 sürecinde öğretmenlerin okullarından ve öğrencilerinden uzak kaldığını belirterek, "Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, aynı heyecanla kutluyoruz. Bu pandemiden en yakın zamanda kurtulmayı, okul bahçelerinin öğrencilerle buluşup yine gül bahçesine dönüşmesini temenni ediyorum." dedi.