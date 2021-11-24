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24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2021 14:21

Mersin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Mersin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Mersin Kültür Merkezi'nde devam eden programda resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında başarı gösteren öğrenciler ve Öğretmen Kupası'nda derece alan ilçe takımlarına ödülleri verildi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, burada yaptığı konuşmada, tüm meslekler arasında işini en iyi yapanın öğretmenlerin olduğunu söyledi.

Öğretmenlikte hataya yer olmadığını aktaran Su, "Öğretmenlik mesleğinin ham maddesi insandır. İnsanı iyi eğitirsek topluma kazandıracağız, iyi eğitemezsek onu alıp atma şansımız yok, yine toplum içinde yaşayacak. Atatürk, 'Muallimler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.' derken yeni neslin güzel yetişmesi ve ülkemizi geleceğe daha güzel taşıması için sizin gayretleriniz ve emekleriniz çok önemli. Bu bakımdan dünyanın en önemli işini sizler icra ediyorsunuz." diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de öğretmenlerin öğrencilere birçok alanda temel değerler verdiğini belirterek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde öğretmenlerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Öğretmenlerimizin yaptığı iş sadece ders anlatmak değil, Türkiye'mizin geleceğini yetiştirmek ve çocuklarımıza adeta bir heykeltıraş gibi şekil veren, onları sanatçı titizliğiyle geleceğimizin mimarları olarak yetiştirmektir. Bu sebeple bizim için bir gün değil, her gün öğretmenler günüdür." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, Vali Su ve beraberindekiler, emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verdi.

Aday öğretmenlerin yemin töreni ettiği program, Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi ile Mersin Öğretmenler Müzik Grubu'nun müzik dinletisiyle sona erdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Öğretmenler Günü, Osmaniye, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika


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