8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personellere karanfil verdi.
Yılmaz, Valilik hizmet birimlerinde görevli kadın çalışanları ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kadın personellere başarı dileyen Yılmaz, "Başta şehitlerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Gününü kutluyor, tüm kadınlarımıza sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum." dedi.
Kaynak: AA
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