8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personellere karanfil verdi.

Yılmaz, Valilik hizmet birimlerinde görevli kadın çalışanları ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadın personellere başarı dileyen Yılmaz, "Başta şehitlerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Gününü kutluyor, tüm kadınlarımıza sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum." dedi.