Adana ve çevre illerdeki okullarda uyum eğitimi başladı - Son Dakika
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Adana ve çevre illerdeki okullarda uyum eğitimi başladı

05.09.2022 14:54
Adana ve çevre illerdeki okullarda uyum eğitimi başladı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen uyum eğitimi programı kapsamında Adana'da çocuklar, velileriyle okullarına geldi.

Öğretmenlerin karşıladığı çocuklar, sınıflarına alındıktan sonra arkadaşlarıyla tanıştı.

Mersin

Mersin'de de öğrenciler, eğitim programı kapsamında okullarını ve sınıflarını keşfetme şansı buldu.

Eğitmenler, ilk kez arkadaşlarıyla buluşan öğrencileri ve ailelerini bilgilendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mezitli ilçesindeki Faris Kokulu İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğretmenlere ve öğrencilere uyum eğitiminde başarılar diledi.

Koca, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bugün uyum sürecindeki öğrencilerimiz eğitim ve öğretime başlamış oldu. Hepsinin kitapları masalarında hazır. Bugün okul öncesinde 26 bin 713 öğrenci, ilkokullarda da 34 bin 836 öğrenci eğitime başladı. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Osmaniye

Osmaniye'de de anaokulu ve birinci sınıfta eğitim görecek öğrenciler uyum programı kapsamında geldikleri okullarında öğretmenler tarafından bilgilendirilerek, sınıflarına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, AA muhabirine, 20 bin öğrencinin uyum eğitimine başladığını belirterek, "Bugün velilerimizin ve öğrencilerin heyecanlı olduklarını görmek beni de mutlu etti. Öğrencilerimize ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra bu yıl 800 bin yardımcı kaynak kitap da dağıtılacak. Bakanlığımız tarafından okullarımıza temizlik ve diğer ihtiyaçları karşılayabilecekleri maddi destek gönderildi." diye konuştu.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Osmaniye, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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