Son dakika haberleri: Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

07.07.2022 13:47

Son dakika habere göre Hatay'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Hatay'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Hatay Adliyesi önünde toplanan avukatlar, meslektaşları Bakırtaş'ın öldürülmesini kınadı. Hatay Barosu Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın, meslektaşlarına yönelik saldırıya tepki gösteren açıklamayı okudu.

Osmaniye Adliyesi önünde toplanan avukatlar da meslektaşlarının öldürülmesine tepki gösterdi. Osmaniye Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan, avukat Servet Bakırtaş'ın mesleğini icra etmeye çalışırken öldürüldüğünü ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki - Son Dakika

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