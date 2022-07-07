Son dakika haberleri: Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

Hatay'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.
Hatay Adliyesi önünde toplanan avukatlar, meslektaşları Bakırtaş'ın öldürülmesini kınadı. Hatay Barosu Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın, meslektaşlarına yönelik saldırıya tepki gösteren açıklamayı okudu.
Osmaniye Adliyesi önünde toplanan avukatlar da meslektaşlarının öldürülmesine tepki gösterdi. Osmaniye Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan, avukat Servet Bakırtaş'ın mesleğini icra etmeye çalışırken öldürüldüğünü ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.
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