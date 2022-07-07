Osmaniye Adliyesi önünde toplanan avukatlar da meslektaşlarının öldürülmesine tepki gösterdi. Osmaniye Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan, avukat Servet Bakırtaş'ın mesleğini icra etmeye çalışırken öldürüldüğünü ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki - Son Dakika

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