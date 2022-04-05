Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Avukatlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Avukatlar Günü kutlandı

05.04.2022 11:59
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Avukatlar Günü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende, Baro Başkanı Semih Gökayaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunan törene, avukatlar katıldı.

Mersin'deki Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen törende de Baro Başkanı Gazi Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Özdemir, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Hatay Barosu Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın ve baro üyeleri, Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Osmaniye'de de valilik yerleşkesindeki Atatürk Anıtı'na Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Yavuzdoğan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

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Avukatlar Günü, Osmaniye, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Avukatlar Günü kutlandı - Son Dakika


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