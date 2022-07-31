Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkili oluyor - Son Dakika
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Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkili oluyor

31.07.2022 14:36
Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkili oluyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de etkisini sürdüren sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de etkisini sürdüren sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Mersin

Mersin'de de meydan, cadde ve sokaklardaki hareketlilik 33 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve yüzde 69'a ulaşan nemin etkisiyle yerini durgunluğa bıraktı.

Yürüyüşe çıktıkları Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandında sıcaktan bunalan vatandaşlar, çardakların altında dinlendi.

Tatilini Silifke'de geçiren yerli ve tabancı turistler de denizde serinledi.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkili oluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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