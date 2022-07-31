Mersin'de de meydan, cadde ve sokaklardaki hareketlilik 33 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve yüzde 69'a ulaşan nemin etkisiyle yerini durgunluğa bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkili oluyor - Son Dakika

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