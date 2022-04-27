Anadolu'nun ilk camisinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi - Son Dakika

Habib-i Neccar Camisine gelen vatandaşlar

Dua edilmesi

Vatandaşların vaaz dinlemesi Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde Kadir Gecesi coşkuyla idrak edildi

Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar, avluya ve cami dışına açtıkları seccade ve hasırlar üzerinde namaz kılarak dualar etti.

İl Müftü Vekili Murat Akçay'ın vaazıyla başlayan program, teravih namazının kılınmasıyla devam etti.

Namazın ardından ellerini semaya açarak dua eden vatandaşlara cami çıkışında tatlı ve lokum ikram edildi.