Anadolu'nun ilk camisinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi - Son Dakika
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Anadolu'nun ilk camisinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

27.04.2022 23:34

Habib-i Neccar Camisine gelen vatandaşlar Dua edilmesi Vatandaşların vaaz dinlemesi Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde Kadir Gecesi coşkuyla idrak edildi Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar, avluya ve cami dışına açtıkları seccade ve hasırlar üzerinde...

Habib-i Neccar Camisine gelen vatandaşlar

Dua edilmesi

Vatandaşların vaaz dinlemesi Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde Kadir Gecesi coşkuyla idrak edildi

Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar, avluya ve cami dışına açtıkları seccade ve hasırlar üzerinde namaz kılarak dualar etti.

İl Müftü Vekili Murat Akçay'ın vaazıyla başlayan program, teravih namazının kılınmasıyla devam etti.

Namazın ardından ellerini semaya açarak dua eden vatandaşlara cami çıkışında tatlı ve lokum ikram edildi.

Anadolu'nun ilk camisinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Anadolu'nun ilk camisinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Anadolu'nun ilk camisinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Anadolu'nun ilk camisinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Anadolu'nun ilk camisinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Anadolu'nun ilk camisinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Anadolu'nun ilk camisinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Anadolu'nun ilk camisinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Anadolu'nun ilk camisinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

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Trakya'da Kadir Gecesi Selimiye başta olmak üzere camilerde dualarla idrak edildi Trakya'da Kadir Gecesi Selimiye başta olmak üzere camilerde dualarla idrak edildi Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu'nun ilk camisinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi - Son Dakika


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