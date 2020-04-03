Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

7 saat önce

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte aldığı tedbirler sürüyor.

Polis, cadde ve sokaklarda vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması konusunda anons yapıyor.

Kente giriş ve çıkışlarda yapılan uygulamalarda ise vatandaşların ateşi ölçülüyor. Şehirler arası otobüslerde de tedbirlerin uygulayıp uygulamadığı kontrol ediliyor.

Mersin

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte aldıkları tedbirleri artırarak devam ettiriyor.

Kentin giriş ve çıkışında sıkı denetim yapan ekipler, araç sürücüleri ile yolcuların ateşlerini ölçüyor. Ateşi 38,5 ve üzeri çıkanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.

Ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarırken, sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşları evlerine gönderiyor.

Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerince kamu ve özel kurumlar ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlarda dezenfekte çalışması sürdürüldü. Ekipler, belediye bünyesinde üretilen dezenfektan özelliğe sahip jellerden dağıttı.

Yenişehir ilçesinde de katı atık toplayıcılarının izinsiz depo olarak kullandıkları noktalara operasyon düzenlendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında Kuzeykent ve Çiftlikköy mahallerindeki kaçak faaliyet gösteren ve toplum sağlığını tehdit eden atık depolama yerlerine baskın düzenledi.

Tonlarca katı atık imha edilmek üzere toplanırken, boşaltılan kaçak depolar kapatıldı.

Kötü koku yayıp görüntü ve çevre kirliliğine neden olan depolar dezenfekte edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eczacı ve eczane personeli için toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz hale getirdi.

Mersin Eczacı Odasının hazırlattığı ve üyelerine gönderdiği kartları kullanacak olan personel, belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Toroslar Belediyesince de vatandaşların ilçede yoğun olarak temasta bulunduğu noktalardaki önlemler sürdürüldü.

Ekipler, kamu ve kuruluş binaları başta olmak üzere sağlık merkezleri, otobüs durakları ve yolcu minibüslerini dezenfekte etti.

Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ana arter ve ara sokaklarda dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında özellikle site içerisinde bulunan ortak kullanım alanları, semt pazarları, çocuk oyun alanları ve toplu taşıma araçları da düzenli olarak ilaçlanıyor.

Jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde olan yollarda denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, sürücülere zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunurken sivil araçların da dezenfekte edilmesini sağlıyor.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kaymakamlık, belediye ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı mücadele kapsamında fırın, pide, ekmek salonu, market ve manavlarda denetim yaptı.

Katıldığı denetimlerde esnafın kurallara uyduğunu gördüklerini ifade eden Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fatin Rüştü Özeser, "Kurallara uyanlara teşekkür ediyor, uymayanları da uyarıyoruz. Devletimiz her zaman vatandaşlarının yanında. Evde kalın, sağlıklı olun. Kurallara uyun." dedi.

Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:04 Kaynak: AA

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