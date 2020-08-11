Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de de yapıldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de de yapıldı.

Adana'daki denetimlerde Vali Süleyman Elban, beraberinde İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde denetimlere katılarak, esnafı ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı. Denetimlerde görevliler vatandaşlara maske ve salgın hakkında bilgilendirici broşür dağıttı.

Elban, gazetecilere, genelge doğrultusunda hafta boyunca tüm unsurların denetimlerini yaptıklarını, bugün Türkiye genelinde hep beraber sahada olduklarını belirtti.

Denetimlerde vatandaşların genel olarak kurallara uyduklarını, işin ciddiyetinin farkında olduklarını gördüklerini ifade eden Elban, şunları söyledi:

"Esnafımız ile sohbet ediyoruz. Onlara bu konunun ehemmiyetini önemini anlatıyoruz. Hakikaten 4-5 aydan beridir insanımız gerçekten iyi bir sınav verdi. Hükümetimiz, Sağlık Bakanlığımız, bakanlıklarımızın aldığı tedbirlere vatandaşlarımız da uydu. Dünyaya örnek bir mücadele verdik. Hep beraber bu kadar emek sarfettik bu emeklerin zayi olmaması için biraz daha gayret diyoruz. İnşallah vatandaşların desteğiyle hep beraber bu salgınla ilgili sıkıntıları da atlatmış oluruz."

Mersin

Mersin'de de Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mezitli ilçesindeki semt pazarını denetledi.

Hem vatandaşla hem esnafla sohbet eden Su, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulmasından dolayı teşekkür etti.

Polislerin de bilgilendirici broşürler dağıttığı gezinin ardından Su ve Şahne, Yenişehir ilçesinde toplu taşıma araçlarında yapılan denetimleri inceledi.

Su, gazetecilere, vatandaşların ve esnafın Kovid-19 kurallarına uyduğunu gördüklerini belirterek, "Kovid-19 ile mücadelede en önemli 3 kuralımız, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmek. Vatandaşlarımızın bu konudaki farkındalığını ve bilincini arttırmak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.- Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan da İskenderun Şehit Pamir Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, Türkiye'de ve dünyada koronavirüs ile mücadelenin devam ettiğini hatırlattı.

Virüsten korunmak için bilinen tek yöntemin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak olduğunu kaydeden Doğan, şöyle devam etti:

"Gördüğüm kadarıyla İskenderun'da da vatandaşlarımız bu tedbire oldukça riayet ediyorlar. Neredeyse maskesiz kimseyi görmedik. İş yerlerimiz açık, ticarethanelerimiz çalışıyor, ekonominin çarkları dönüyor, dolayısıyla bu süreci iyi idare etmemiz lazım aksi takdirde önceki dönemler gibi bir takım istenmeyen tedbirler almak durumunda kalmayalım. Ama görünen o ki vatandaşlarımız bu tedbirlere riayet ettiği müddetçe süreci bu şekilde götüreceğiz. Çok yoğun bir denetim sürecine girdik. Düğünleri, taziyeleri, iş yerlerini, otelleri, lokantaları denetliyoruz. Bu denetimleri yaparken il valisi olarak bizzat ben başlarında bulunuyorum, kaymakam arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız herkes alandalar."

Kimseye ceza kesme niyetinde olmadıklarını ifade eden Doğan, tedbir konusunda bir hatırlatma yaptıklarını ve bu hatırlatmayla birlikte süreci iyi bir şekilde yönetmeye gayret ettiklerini söyledi.

Hatay'ın genel itibariyle Kovid-19 tedbirlerine uyduğunun altını çizen Doğan, "Hastalık oranına da baktığımızda civar illere göre oldukça iyi durumdayız ama bu iyilik bizi rehavete sevk etmeden tedbirlerimizi almamız lazım." dedi.

Vali Doğan, denetimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Osmaniye

Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, resmi kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri denetime katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda polis ve zabıta ekipleri, araç sürücüleri ve şehir içi dolmuşlarına yönelik denetim yaptı, kent merkezi başta olmak üzere tüm yaşam alanlarında salgın tedbirlerine yönelik rehberlik edici bilgilendirmede bulundu.

Vali Yılmaz, gazetecilere, Kovid-19'la topyekün mücadelenin önemli olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Bu salgını en az zararla tamamlayabilmenin mücadelesini veriyoruz. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın kurallara uyduklarını görmekten memnunum." diye konuştu.

Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:15

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin "Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi         
16:25
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil         
16:16
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı         
16:10
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı         
15:30
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak         
15:23
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu         
15:16
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi         
15:13
"G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir" diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım         
14:55
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi         
14:46
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı         
14:01
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz         
13:51
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu         
13:48
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu         
13:43
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim         
13:39
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi         
12:19
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti         
11:28
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı         
11:25
Merkez Bankası'nın hamlesinden sonra dolar, dalgalı seyir izliyor Merkez Bankası'nın hamlesinden sonra dolar, dalgalı seyir izliyor         
10:54
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi         
10:38
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı         
10:27
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu         
10:21
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor         
09:57
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı         
09:42
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı         
08:49
Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi         
08:25
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi         
08:14
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi         
00:49
Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş         
00:07
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor         
23:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2020 20:17:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei