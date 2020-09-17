Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri denetimi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Adana'da Vali Süleyman Elban, ilgililerle merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Kavşağı'nda denetimlere katıldı.

Esnafı ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulunan Vali Elban, halk ve belediye otobüslerinde de incelemede bulundu.

Vali Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, günün her saatinde kolluk kuvvetleriyle denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Kentteki denetimlerde ceza oranlarının arttığını belirten Elban, "Biz istiyoruz ki hiç kimse hastalanmasın bu hastalığa yakalanmasın. Sağlık ekiplerimiz her türlü tedbirleri alıyorlar. Vatandaşları maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaları ve dikkatli olmaları konusunda sürekli uyarıyoruz." diye konuştu.

Mersin

Mersin'de Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulundu.

Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunun önemli olduğuna değindi.

Tüm ekiplerin sahada denetim yaptığını vurgulayan Su, "Pandeminin üstesinden hep birlikte gelebiliriz. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bu denetimlerle kentte farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Bizim gayemiz ceza yazmak değil, bilinç geliştirmek. Vatandaşlarımız da gördüğüm kadarıyla her yerde maske takmaya gayret ediyor." ifadesini kullandı.

Su, vatandaşların ev ve akraba ziyaretlerini ertelemesi gerektiğini, çok zorunlu ise de kurallara dikkat edilmesini istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de kentteki özel etüt merkezlerini ziyaret ederek, öğrencilere Kovid-19 ile ilgili uyarılarda bulundu.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralının önemini anlatan ekipler, salgından korunmanın yollarını içeren broşür dağıttı.

Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan da Defne ilçesinde Gündüz Caddesi'ndeki denetimlere katıldı.

Doğan, denetimde esnaf ve vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Vali Doğan'a, Defne Kaymakamı Nevzat Şengök, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel ile çok sayıda kurum amirinin eşlik ettiği denetimlerde, esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı.

Osmaniye'de de Vali Erdinç Yılmaz beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ile Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki denetimlere katılarak esnafı ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Yılmaz, denetimler sayesinde vatandaşları ve esnafları bilgilendirerek varsa eksikliklerini görüp gerekli müdahaleleri yapmak istediklerini kaydetti.

Koronavirüsü yenebilmek için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Yılmaz, "Bunun yolu da alınan tedbirlere uymaktır. Bundan sonrada denetimlerimiz kesintisiz bir şekilde devam edecek." dedi.

Kovid-19 tedbirleri denetimi

Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

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