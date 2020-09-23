Son dakika haberleri: Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

Hatay

Hatay'da da tarihi Uzun Çarşı'da Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.

Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, maske, hijyen ve sosyal mesafeye ilişkin uyarılarda bulunup esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

Tetikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hijyen, maske ve mesafe kurallarına dikkati çekmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Amaç burada ceza uygulamak değil, tamamen bilinçlendirme. Malumunuz olduğu üzere tüm dünyada olduğu gibi bir sağlık sorunuyla karşı karşıyayız. Bunu yenebilmenin en önemli yolu da insan unsuru. Eğer biz gerekli kurallara uyarsak, maske, temizlik ve mesafe kuralına uyarsak bu vakalarla daha az karşılaşırız." dedi.