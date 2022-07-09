Kurbanlık pazarlarında yoğunluk sürüyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de kurbanlık pazarlarındaki hareketlilik, bayramın ilk gününde de devam etti.

Adana'nın merkez ve ilçelerinde kurulan kurban pazarlarına gelenler, bütçelerine uygun hayvan baktı.

Kurbanlık almak isteyenler ile satıcılar arasında zaman zaman çetin pazarlıkların yapıldığı görüldü.

Pazara gelen Ferit Alkan, fiyatlardan memnun olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nı sevinçle karşıladıklarını belirten Alkan, "Bu sene güzel üç kurbanlık aldık. Alamayanlara da Rabb'im seneye nasip etsin. Keseceğiz ve hakkaniyetle dağıtmaya çalışıp, kendimize de biraz ayıracağız. Fiyatlar iyi çok şükür." dedi.