Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de LGS heyecanı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
Adana'nın Seyhan ilçesindeki Gazi Ortaokulu'nda öğrenciler, aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde okula geldi.
Kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, sınav salonlarına alındı. Okul bahçesine alınmayan veliler, dışarıda çocuklarını bekledi.
Mersin
Mersin'de de kentteki 387 okulda 29 bin 574 öğrenciye yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
Yenişehir ilçesindeki Dr. Kamil Tarhan Ortaokulu'nda öğrenciler, aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde okula geldi.
Kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, isimleri okunarak sınav salonlarına alındı. Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.
Hatay
Hatay'da 449 okulda 33 bin 571 öğrenciye yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
Öğrenciler evrak kontrolünün ardından salonlara alındı.
Osmaniye
Osmaniye'de de 133 okulda 9 bin 886 öğrenciye yönelik sınavın ilk oturumu başladı.
Aileleriyle sabah erken saatlerde sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, gerekli kontrolün ardından sınava girecekleri salonlara alındı.
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