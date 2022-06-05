Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de LGS heyecanı - Son Dakika
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de LGS heyecanı

05.06.2022 11:05
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de LGS heyecanı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Gazi Ortaokulu'nda öğrenciler, aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde okula geldi.

Kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, sınav salonlarına alındı. Okul bahçesine alınmayan veliler, dışarıda çocuklarını bekledi.

Mersin

Mersin'de de kentteki 387 okulda 29 bin 574 öğrenciye yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Yenişehir ilçesindeki Dr. Kamil Tarhan Ortaokulu'nda öğrenciler, aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde okula geldi.

Kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, isimleri okunarak sınav salonlarına alındı. Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.

Hatay

Hatay'da 449 okulda 33 bin 571 öğrenciye yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Öğrenciler evrak kontrolünün ardından salonlara alındı.

Osmaniye

Osmaniye'de de 133 okulda 9 bin 886 öğrenciye yönelik sınavın ilk oturumu başladı.

Aileleriyle sabah erken saatlerde sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, gerekli kontrolün ardından sınava girecekleri salonlara alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de LGS heyecanı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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