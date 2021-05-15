Ramazan Bayramı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Adana'da, bayramın üçüncü gününde Mustafa Kemal Paşa, Turgut Özal ve Ziyapaşa bulvarları ile Atatürk Parkı ve Uğur Mumcu Meydanı boş kaldı.

Mersin'de, sahil şeridindeki koşu ve bisiklet yolları ile oyun parkları, Adnan Menderes ile İnönü bulvarlarında sessizlik hakim oldu.

Hatay'da da kentin işlek yerlerinden Atatürk, İstiklal, İnönü, Harbiye, Gündüz ve İzzet Güçlü caddeleri sessizliğe büründü.

Osmaniye'de, park ve oyun alanları ile Atatürk Caddesi, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları boş kaldı.

Güvenlik güçleri, 4 ilde kavşak ve caddelerde denetim yaparak dışarı çıkanların izin belgelerini kontrol etti.