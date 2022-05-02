Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Ramazan Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.

Adana'da Sabancı Merkez Camisi'ne sabahın erken saatlerinde gelen çok sayıda vatandaş, bayram namazını kıldı, dua etti.

Bayram dolayısıyla vatandaşlara, su, lokum ve şerbet gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Camide ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, verilen vaazı dinledi.

Vaazın ardından cemaat bayram namazını kıldı.

-Mersin

Mersin'de vatandaşlar, bayram namazı için kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Camisi'ne geldi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin vaazı sonrası vatandaşlar, bayram namazını kıldı ve dua etti.

Bayram namazında caminin tamamı dolarken, vatandaşların bir kısmı da avluya konulan hasırlara seccadelerini sererek ibadetlerini gerçekleştirdi.

Namaz sonrası bayramlaşan vatandaşlara lokum ikram edildi.

-Hatay

Hatay'da vatandaşlar bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı.

İl Müftü Vekili Murat Akçay'ın vaazının ardından vatandaşlar iç ve dış avlularda yerlere serilen hasırlar ve getirdikleri seccadeler üzerinde bayram namazını kılarak dua etti.

Cami çıkışında vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

-Osmaniye

Osmaniye'de tarihi Enverül Hamit Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazı kıldı.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın vaazı sonrası yüzlerce vatandaş, bayram namazını kıldı. Namaz sonrası dua eden vatandaşlar, cami çıkışı bayramlaştı.