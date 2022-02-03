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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi

03.02.2022 20:45
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda mevlit okundu, vaaz verildi.

Mersin

Mersin'de Regaip Kandili dolayısıyla kentin en büyük camilerinden Muğdat Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Hatay

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Camiye gelen vatandaşlar, Hatay İl Müftüsü Yardımcısı Murat Akçay'ın verdiği vaazın ardından namaz kıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, mevlit okundu ve dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de tarihi Envarül Hamid Camisi'nde Regaip Kandili dolasıyla program düzenlendi.

İl müftüsü Ali Çakmak'ın verdiği vaazın ardından namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi

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Regaib Kandili, Osmaniye, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika
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