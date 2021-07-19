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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma

19.07.2021 12:16
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma, System.String[]

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Adana'da şehit aileleri, erken saatlerden itibaren şehitliğe gitti. Şehit yakınları, mezarların başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehit Jandarma Er Erke Müslüm'in eşi Hanife Erke, eşinin yokluğunda her bayramın buruk geçtiğini söyledi.

Eşinin 27 yıl önce şehit olduğunu ifade eden Erke, "Fırsat buldukça eşimin mezarını ziyarete geliyoruz. Yoğun duygular yaşıyoruz. Eşim şehit olduğunda kızım 2,5 aylıktı, şimdi 2 kız torunum var. Acısı geçmez, bayramlarda, babalar gününde burukluk hissediyoruz." diye konuştu.

-Mersin

Mersin'de de aileler, Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Evlatlarının mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu da mezarlara karanfil bıraktıktan sonra ailelerle bayramlaştı.

Su, gazetecilere, bayramı kutlarken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine de dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bayramlar, en çok dayanışma gösterdiğimiz, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızın zirveye ulaştığı çok güzel günler. Bu bayram da yine paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en iyi şekilde ortaya koyduğumuz günler olacaktır. Bir kez daha aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık diliyorum. Tüm ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tatbikatta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 24 Ağustos 2020'de şehit düşen piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım'ın annesi Eşe Silbıyık da bayramı buruk geçirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizim bayramımız yok. Bayramda buraya geliyorsun, onunla ilgileniyorsun, mezarına dokunuyorsun, ağlıyorsun. Bizim bayramımız bundan ibaret. Sabaha kadar uyumadım, ağladım durdum. Ben anneler ağlamasın isterim çünkü onlar bizleri görüyor, üzülüyorlar. Ben buraya gelince ağlamamaya çok gayret ediyorum. Tüm ailelerin bayramını kutluyorum."

-Hatay

Hatay'da da şehit aileleri Antakya Şehitliği'ni ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve tüm şehitler için dua etti.

Şehit yakınları ayrıca mezarların etrafını temizleyerek çiçek bıraktı.

-Osmaniye

Osmaniye'de şehit yakınları, Asri Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliği'ne gelerek evlatlarının mezarlarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okuyup şehitler için dua eden aileler, mezarların bakımını yaptı, solan çiçekleri sökerek yeni çiçekler ekti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2015 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak'ın ağabeyi Nedim Sarak, her bayramda, özel günlerde kardeşinin mezarını ziyaret ettiğini belirterek, kendisiyle uzun uzun konuşup dertleştiğini ve ona olan özlemini bu sayede bir nebzede olsa dindirdiğini söyledi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma

Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma - Son Dakika


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