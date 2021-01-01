Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yılbaşında sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Adana'da vatandaşların yoğun kullandığı Ziyapaşa, Turan Cemal Beriker bulvarları sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda önlem alırken helikopterle kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Mersin

Mersin'de sahil bandında sessizlik hakim oldu.

Galatasaray ve Özgecan Aslan Barış meydanları drone ile görüntülendi.

Bu arada, kentin farklı noktalarındaki yılbaşı süslemeleri dikkati çekti.

Hatay

Hatay'da vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu

Antakya'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler boş kaldı.

Polis ekipleri ana arterlerde denetleme noktaları oluştururken mobil ekipler ise kentin farklı bölgelerinde devriye görevini yerine getirdi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Cumhuriyet Meydanı'nda görev yapan meslektaşlarının yeni yıllarını kutladı.

Osmaniye

Osmaniye'de kentin en işlek yerleri olan Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Alparslan Türkeş Bulvarı, Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Meydanları boş kaldı.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda araç ve yayalar üzerinde denetim yaptı.