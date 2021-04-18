Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Gazipaşa, Turgut Özal ve Ziyapaşa bulvarları, Atatürk ve Baraj caddeleri ile İstasyon Meydanında sessizlik hakim oldu.

Mersin'de kısıtlamanın ikinci gününde de kentteki cadde, sokaklar ve meydanlarda sessizlik devam etti. Kentin hareketli noktalarından Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandı boş kaldı. Kıyı şeridindeki oturma alanları ve oyun gruplarının yanı sıra koşu ve bisiklet yolları sessizliğe büründü. Polis ekiplerinin ana arterlerdeki denetimleri sürüyor.

Hatay'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ile sokaklar kısıtlama nedeniyle boş kaldı. Cumhuriyet Alanı, Atatürk, Saray, İnönü, Kurtuluş, Gündüz, Fatih ve Harbiye caddeleri tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

Osmaniye'de, Devlet Bahçeli, Adnan Menderes ve Musa Şahin bulvarı ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanlarının sakin olduğu gözlendi. Polis ekipleri, ana cadde ve kavşaklarda denetimlerini sürdürdü.