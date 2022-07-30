Mersin'de de hava sıcaklığının 33 dereceye ulaşması nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak boş kaldı.

Adana , Mersin , Hatay ve Osmaniye 'de sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu.

Kaynak: AA

Osmaniye, Mersin, Adana, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor - Son Dakika

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