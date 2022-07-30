Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor - Son Dakika
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Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor

30.07.2022 15:10
Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu.

Hava sıcaklığının 36 dereceye, nem oranının da yüzde 53'e ulaştığı Adana'da, güneşin yakıcı etkisinden korunmak isteyenler parklardaki gölgelik alanları tercih etti.

Kuşlar da süs havuzları ve su birikintilerine girerek serinlemeye çalıştı.

Mersin

Mersin'de de hava sıcaklığının 33 dereceye ulaşması nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak boş kaldı.

Sıcaktan bunalanlar Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar sahil bandında bisiklet sürdü, bazıları yürüyüş yaptı.

Hatay

Hatay'da 35 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak boş kaldı.

Merkez Antakya ilçesinde vatandaşların gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştığı görüldü.

Osmaniye

Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Osmaniye'de sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Dışarı çıkmak zorunda kalanlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bunalan sahipsiz köpeklerin ise ağaç ve bina gölgelerinde yatarak sıcak havadan korunmaya çalıştığı görüldü.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Mersin, Adana, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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