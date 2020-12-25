Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Adana'da vatandaşların yoğun kullandığı Ziyapaşa, Turan Cemal Beriker ve Bülent Angın bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı ve sessizliğe büründü.

Polis ekipleri ise ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, denetim yaptı.

Mersin

Mersin'de kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.

Sahil bandınında sessiz olduğu gözlendi.

Mezitli ilçesinde de sakinlik yaşanırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim yaptı.

Hatay

Hatay'da da kentin en işlek caddeleri olan Atatürk, Saray ve Kemal Paşa caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri de belirli noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Osmaniye

Osmaniye'de kentin işlek yerleri olan Devlet Bahçeli, Musa Şahin, Alparslan Türkeş bulvarı ile Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.

Polis ekipleri, ana arterler ve kavşaklarda sürücü ve yayaları denetledi.