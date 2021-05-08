Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma"da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Adana'da, kentin işlek noktalarından Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk Cadesi, Uğur Mumcu Meydanı ve Atatürk Parkı boş kaldı.

Mersin'de, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Viranşehir, Soli ve Davultepe sahillerindeki yürüyüş yolları ile oyun parklarında sakinlik oluştu. Gazi Mustafa Kemal, İnönü ve Adnan Menderes bulvarlarındaki araç trafiği de büyük ölçüde azaldı.

Hatay'da da merkez Antakya ilçesine giden bağlantı yollarında trafik yoğunluğunun çok düşük olduğu, kent genelinde tam kapanma tedbirlerine uyulduğu görüldü.

Osmaniye'de kentin işlek yerlerinden Musa Şahin Bulvarı ve Atatürk Caddesi boş kaldı.

Polis ekipleri, 4 ildeki ana arterlerde, kavşak ve caddelerde denetimlerini sürdürdü, dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Öte yandan, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla Doğu Akdeniz'in 4 kentinde tezgahlar kuruldu.

Vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar yerlerine alındı.