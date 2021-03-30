Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Adana'da, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla, geçit çizgileri kırmızıya boyanmaya başlandı.

Vali Süleyman Elban, Süreyya Nihat Oral İlkokulu önünde çocuklarla yaya geçitlerini kırmızıya boyadı. Elban, daha sonra sürücülerle sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Elban, medeniyet ölçülerinden birisinin de trafikte yayaların güvenli seyahat edebilmesi olduğunu söyledi.

Elban, vatandaşların yollarda ve kaldırımlarda hak ettikleri rahatlığı yakalamak için uygulamayı sürdüreceklerini belirterek, "Artık yaya kaldırımlarımıza kırmızı çizgimizi çizerek yayaların trafikte önceliğini bir kez daha vurgulayıp farkındalık oluşturduk. Trafikte, başta sürücülerimiz olmak üzere herkesin ilgisini çekmek adına Türkiye genelinde Bakanlığımız tarafından başlatılan bu kampanyayı başlatmış olduk." diye konuştu.

Mersin

Vali Ali İhsan Su, yaya farkındalığı için İsmet İnönü Bulvarı'ndaki yaya geçidine kırmızı çizgi çekti.

Su, gazetecilere, sürücülerin okul önlerinde ve trafik ışığı olmayan geçitlerde önceliği yayalara vermesi gerektiğini ifade etti.

Bu konuda duyarlılığın öneminden bahseden Su, "Yaptığımız çalışmalar sonucu Mersin'de 2020'de ölümlü trafik kazalarında yüzde 17, yaralamalı trafik kazalarında yüzde 32 azalma meydana geldi. Alınacak tedbir ve uygulamalarla 2021'de bunun daha da azalacağına inanıyorum." diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise ellerindeki "Yaya yolu benim yolum", "Lütfen yol ver", "Yayalar kırmızı çizgimiz" ve "Yayalar önceliklidir" yazılı pankartlarla sürücülere uyarıda bulundu.

Hatay

Vali Rahmi Doğan, İskenderun ilçesinde düzenlenen programda, yaya geçidindeki çizgileri kırmızıya boyadı.

Yaya önceliğini önemsediklerini aktaran Doğan, projenin farkındalık oluşturmak için uygulandığını anlattı.

Doğan, yayalara öncelik vermenin medeniyetin gereği olduğunu ve tüm ilçelerde uygulamanın başlatıldığını vurgulayarak, herkesi hassasiyetle davranmaya davet etti.

Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, beraberinde Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan ve İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Murat Akyüz ile birlikte Antakya Künefeciler Alanı'ndaki yaya geçidindeki şeridi kırmızıya boyadı. Buradaki etkinliğe öğrenciler de katıldı.

Osmaniye

Vali Erdinç Yılmaz, uygulama kapsamında Valilik Kompleksi önündeki Büyük Cadde'de yaya geçidinin bazı çizgilerini kırmızıya boyadı.

Daha sonra Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki yaya geçitleri önünde yapılan uygulamaya katılan Yılmaz ve Belediye Başkanı Kadir Kara, sürücü ve yayalara bilgilendirici broşür dağıttı.

Yılmaz, gazetecilere, uygulama hakkında bilgi vererek, "İlimizde kırmızı çizgilerimizi çektik ve yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturulması anlamında uygulamalarımızı başlattık. Şu anda ilimizde 18 noktada bu uygulamalar devam etmektedir. Bu uygulamaların, yayalarımıza öncelik tanınması ve bu konuda bilinçlenme sağlanması anlamında çok faydası olacağına ve başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.