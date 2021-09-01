Yeni adli yıl açılış töreni - Son Dakika

Mersin'de, 2021-2022 adli yılı açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Mersin Barosu tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törene, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Baro Başkanı Gazi Özdemir ve bazı avukatlar katıldı.

Özdemir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulan törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Özdemir, yeni adli yılın ülkeye, millete, avukatlara ve insanlığa mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Özdemir, yeni adli yılda Adalet Bakanlığı, ilgili kurumlar ve baro başkanlarıyla istişare içerisinde olup avukatların ekonomik ve mesleki sorunları için gerekli girişimlerde bulunaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İnsan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı bir hukuk sistemimizin var olması için yargının bağımsızlığı olmazsa olmazımızdır. Adaletin tecelli ettiği hukuk sistemini inşa etmeliyiz.Böylelikle, toplumda hukuka olan saygı ve güveni tesis ederek ülkemizin geleceğini, mesleğimizin itibarını teminat altına alabiliriz. Geçmişi insan sevgili ve hoşgörüye dayalı bir toplumun bireyleri olarak ayrışmak yerine birbirimizi tamamlayarak herkesin geleceğe güvenle bakmasını sağlamalıyız."