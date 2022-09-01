Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni adli yıl açılış törenleri düzenlendi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla törenler yapıldı.

Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve baronun yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Mersin

Mersin'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Baro Başkanı Gazi Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Özdemir, yeni adli yılın toplumun her kesimi için adil olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Mersin Barosu yönetimi olarak görev yaptığımız süre içerisinde, öncelikle her vatandaşımız için adaletin sağlanmasında, bağımsız ve tarafsız yargının uygulanmasında ve tabii ki meslektaşımızın ve mesleğimizin onurunu korumak, maddi ve manevi refahını sağlamak için bugüne kadar var gücümüzle çalıştık." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve avukatlar da törende yer aldı.

Hatay

Hatay'da da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tacettin Pınar ile Baro Başkanı Cihat Açıkalın Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan törene, Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Akman ile hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de Valilik kampüsü içerisindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Erdinç Yılmaz, fuaye alanında devam eden programda, adaletin sağlanmasında herkesin üzerine düşen görevi yapacağına inandığını belirterek, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy da yanlı ve yanlış sosyal medya paylaşımları ile bunlarla bağlantılı haberlerin halkın yargıya güvenini sarstığına dikkati çekti.

Karar vericilerin tarafsızlığı ile adil yargılanma hakkına olumsuz etki edecek haber ve yorumlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Arısoy, şöyle konuştu:

"Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz sosyal medyada da suçtur. Dolayısıyla kamuoyu gündemine taşınan hemen her yargılamada mahkemelere sosyal medya üzerinden menşei belirsiz hesaplardan tavsiye ve telkinlerde bulunulmaktadır. Bu davranış suç olduğu gibi yargının işleyişine de ciddi zararlar vermektedir. Şu bir gerçektir ki herhangi bir davada, dava dosyasına vakıf olan az sayıda yargı mensubu dışında hiç kimse yeterli bilgiye sahip değildir. Kamuoyunun demokratik hak arayışlarına, duyarlılıklarına sonuna kadar saygı duymakla birlikte hukuk atmosferini zehirleyen bu yaygın ve güncel problemin çözümü için herkesin üzerine düşeni yapması gerekir."

Törende Osmaniye Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan da konuşma yaptı.