Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni yıl kutlamaları - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar yeni yılı çeşitli etkinliklerle kutladı.
Adana'da bazı vatandaşlar 2022 yılının ilk dakikalarında Uğur Mumcu Meydanı'nda süslenen yılbaşı ağacı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bazı vatandaşlar ise sokakta davul zurna eşliğinde yeni yıla girmenin heyecanını yaşadı.
Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde polis, geniş güvenlik önlemi aldı.
Mersin
Mersin'de Büyükşehir Belediyesi tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda kutlama etkinliği düzenlendi.
Farklı grup ve DJ'lerin sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar şarkı söyleyip, dans etti.
Etkinliklerde havai fişek gösterisi de yapıldı.
Doğukan Manço'nun da sahne aldığı etkinliğe Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.
Seçer, bir süre şarkılara eşlik ederek vatandaşların yeni yılını kutladı.
Polis ekipleri kentin farklı noktalarında güvenlik önlemi aldı.
Hatay
Hatay'da vatandaşlar 2022'nin ilk dakikalarına coşkuyla girdi.
Sanatçı Kenan Doğulu, EXPO Amfi Tiyatro'daki konserde müzikseverlerle buluştu. Sahneye çıkan şarkıcı Doğulu, gecede sevilen şarkılarını seslendirdi.
Vatandaşlar konseri izlemek için alanı doldurdu.
Öte yandan, EXPO alanında oluşturulan oyun alanında çocuklar eğlenme fırsatı buldu.
Bazı vatandaşlar yeni yılın gelişini Antakya Cumhuriyet Meydanında karşıladı.
Osmaniye
Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, yılbaşında görev yapan jandarma ve emniyet mensuplarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
Kontrol noktalarını ve polis merkezlerini gezen Yılmaz, polis ve jandarma personeliyle sohbet etti, görevlerinde başarılar diledi.
Öte yandan polis ekipleri, kentin işlek caddeleri üzerinde trafik ve asayiş uygulaması yaptı.
Kaynak: AA
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