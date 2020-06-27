Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS heyecanı - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS heyecanı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

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Adana'da, sınav merkezlerine gelen öğrenciler, kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş kontrolü yapılmasının ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı çerçevesinde içeri alındı.

Girişte ellerini dezenfekte eden öğrencilere, maske dağıtıldı.

Mersin

Mersin'de, sınav merkezlerine gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde içeriye alındı.

Öğrencilere el dezenfektanı süren görevliler, maske vererek uyarılarda bulundu. Okullara maskeyle gelen öğrencilerin de yeni verilenleri takması istendi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı okul çevrelerinde önlem aldı.

Hatay

Hatay'da da sınav merkezine gelen öğrenciler, tedbirlere uygun şekilde üst aramasından geçti.

Girişte öğrencilere maske dağıtılırken birçok noktaya el dezenfektanı konulduğu görüldü.

Görevliler, öğrencileri ve velileri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyardı.

Osmaniye

Osmaniye'de de sınav merkezlerine gelen öğrenciler, Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak salona alındı.

Görevliler öğrencilere el dezenfektanı ile maske dağıttı.

Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS heyecanı - Son Dakika

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