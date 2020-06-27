Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS heyecanı - Son Dakika

Osmaniye'de de sınav merkezlerine gelen öğrenciler, Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak salona alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı okul çevrelerinde önlem aldı.

Adana'da, sınav merkezlerine gelen öğrenciler, kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş kontrolü yapılmasının ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı çerçevesinde içeri alındı.

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